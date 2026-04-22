Оставил себе 14 «квадратов»: Фадеев отдал жене и сыну недвижимость на 2 млрд рублей
Продюсер Максим Фадеев переоформил почти всю свою недвижимость на жену Наталью и 28-летнего сына Савву. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Фадеев начал активно обзаводиться недвижимостью в начале 2000-х на пике своей карьеры. Всего он приобрел 47 объектов в Москве и области общей площадью 11 тысяч кв. м. Стоимость активов оценивается более чем в два миллиарда рублей.
Жене продюсера достались два коттеджа в элитном поселке «Резиденция Монолит» в Истре. Один оценивается в 800 млн рублей, второй — в 450 млн. Также ей перешли три небольшие квартиры в том же поселке за 18 млн рублей, 220-метровое жилье в ЖК «Триумф-палас» в Чапаевском переулке за 175 млн рублей и 29 техпомещений в этом доме на полмиллиарда.
Сын Фадеева получил девять технических помещений в том же жилом комплексе примерно за 170 млн рублей.
Себе продюсер оставил лишь техническое помещение в Чапаевском переулке, в котором, вероятно, занимается музыкой. Его площадь составляет 14 квадратных метров, а стоимость — 11 млн рублей.
