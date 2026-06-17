Диетолог Русакова объяснила, как выбрать черешню без риска отравления

17 июня 2026, 09:33

Диетолог Русакова: черешню с запахом брожения покупать опасно

Фото: iStock/Anna Pustynnikova

Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что неправильно выбранная черешня может вызвать отравление. Об этом пишет Москва 24.