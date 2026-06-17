Диетолог Русакова объяснила, как выбрать черешню без риска отравления
Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что неправильно выбранная черешня может вызвать отравление. Об этом пишет Москва 24.
По словам специалиста, при покупке стоит смотреть на внешний вид. Хорошие ягоды выглядят пухлыми и яркими. Черешню с трещинами и вмятинами лучше не брать, потому что такие повреждения повышают риск инфицирования.
Русакова в беседе с телеканалом отметила, что на поврежденных и плохо вымытых ягодах могут находиться возбудители сальмонеллеза, гельминты и личинки насекомых. К отравлению приводят химическая обработка и остатки пестицидов. Специалист посоветовала выбирать сухую черешню и проверять плодоножку. У свежих ягод она зеленая и эластичная, у перезревших — коричневая и сухая.
Еще один важный признак — запах. Насторожить должны нотки брожения. Врач добавила, что не стоит покупать черешню вдоль трасс, так как ягоды быстро впитывают тяжелые металлы и выхлопные газы. Для покупки лучше выбирать места с санитарным контролем.
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