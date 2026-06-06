В МЧС назвали главное правило при жарке шашлыка
При жарке шашлыка нужно соблюдать дистанцию от очага горения до ближайших деревьев или торфяника. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС по Московской области.
Безопасное расстояние между мангалом и любыми легковоспламеняющимися объектами составляет не менее 30 метров. Это касается лиственных деревьев, кустарников, валежника и торфяника. При этом от хвойных растений дистанция должна быть 100 метров и более, уточнил собеседник агентства.
Кроме того, сотрудники МЧС обозначили территории, на которых категорически запрещено разводить костры. В их числе — хвойные молодняки, участки под кронами деревьев, торфяники и места, поросшие сухой травой.
Эксперты советуют выбирать для пикника поляну, хорошо защищенную от ветра. Прежде чем разжечь огонь, важно тщательно очистить площадку от сухостоя и обложить ее камнями: такие меры существенно снижают риск неконтролируемого распространения пламени, добавили в МЧС.
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