В МЧС назвали главное правило при жарке шашлыка

06 июня 2026, 04:43

МЧС: во время приготовления шашлыка необходимо держать дистанцию от деревьев

Фото: istockphoto/yulenochekk

При жарке шашлыка нужно соблюдать дистанцию от очага горения до ближайших деревьев или торфяника. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС по Московской области.