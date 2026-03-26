«Покупать ношеные брекеты»: Стоматолог объяснил опасность нового тренда
Казалось бы, связь «пациент — брекеты» подразумевает долгий путь: слепки, снимки, индивидуальный подбор системы, контроль ортодонта и обязательная гигиена. Однако недавний инфоповод заставил стоматологов в очередной раз ужаснуться изобретательности некоторых граждан. В Сети набирает популярность объявление о продаже использованных брекетов. Автор пишет, что носил конструкцию чуть больше года под наблюдением врача и регулярно их чистил. Цена вопроса — 5000 рублей, доступна даже рассрочка.
Хирург-имплантолог Илья Усачёв в беседе с «Радио 1» засомневался в адекватности происходящего.
«Я надеюсь, что это шутка. Главные риски использования чужой брекет-системы лежат сразу в нескольких плоскостях: безопасность, гигиена и медицинская целесообразность», — сказал он.
Эксперт обратил внимание, что никто не может гарантировать отсутсвие инфекций у предыдущего вледльца. Даже если брекеты «регулярно чистили», это не отменяет рисков.
«Ортодонты учатся годами, чтобы подбирать систему под конкретного пациента. Разные брекеты имеют разную «физику», тип дуги и механизм воздействия. То, что исправило прикус одному человеку, может покалечить другого. Это все крайне индивидуально», — отметил он.
По словам Усачева, в ортодонтии универсальных решений не существует, и пластины — тоже очень индивидуальная история, и сейчас для этого есть все возможности. Эксперт подтвердил, что за последние годы популярность брекетов и элайнеров выросла благодаря доступности и увеличению количества патологий прикуса.