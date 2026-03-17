Стоматолог рассказала о последствиях редкой чистки зубов
Недостаточный уход за полостью рта может привести к развитию болезней зубов – кариесу и пародонтиту. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач‑стоматолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Цыбина.
По словам специалиста, если чистить зубы нерегулярно, это может запустить цепочку проблем. Сначала возникает некроз эмали, затем развивается кариес и его осложнения с болевыми симптомами. Далее появляются воспаление и кровоточивость десен, а в запущенных случаях — пародонтит. Это заболевание сопровождается разрушением связок, удерживающих зуб, тканей десны и костной ткани.
Стоматолог подчеркнула, что чистить зубы один раз в день или раз в два дня недопустимо. Оптимальный режим — дважды в день после еды. Такая гигиена снижает риск кариеса, воспаления десен и появления неприятного запаха изо рта.
