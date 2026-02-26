Кофе угрожает здоровью зубов: стоматологи бьют тревогу
Стоматологи Джули Чо, Мэтью Мессина и Марк Вольф предупреждают любителей кофе о возможных проблемах с зубами. Их слова передает издание Infobae.
По словам Чо, этот напиток содержит дубильные вещества, которые могут окрашивать эмаль. Особенно это касается людей с пористой внешней твердой защитной оболочкой.
Мессина добавляет, что кофе разрушает эмаль из-за своей кислотности. Это приводит к повышенному риску кариеса и чувствительности зубов. Кроме того, напиток вызывает сухость во рту, что способствует накоплению налета и бактерий на зубах.
Вольф подчеркивает, что особенно опасен кофе с добавлением сахара. Он питает бактерии, которые выделяют кислоты и размягчают эмаль. Стоматологи советуют быть осторожными и следить за состоянием зубов, если вы не можете отказаться от любимого напитка.
Читайте также: