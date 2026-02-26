Кофе угрожает здоровью зубов: стоматологи бьют тревогу

26 февраля 2026, 09:42

Стоматолог Мессина: Кофе повышает риск развития кариеса

Фото: iStock/Liubou Labetskaya

Стоматологи Джули Чо, Мэтью Мессина и Марк Вольф предупреждают любителей кофе о возможных проблемах с зубами. Их слова передает издание Infobae.