Раскрыта зарплата стоматологов в Москве
Зарплата столичных стоматологов выросла до 750 тысяч рублей
Максимальная зарплата стоматологов-ортопедов в Москве в 2025 году увеличилась на 10% и составила 750 тысяч рублей. Это следует из данных SuperJob.
По данным «Постньюс», медианная зарплата столичных ортопедов-стоматологов в прошлом году составила 330 тысяч рублей.
«Не меньше в столице получают и стоматологи-терапевты. Их средняя зарплата составила 195 тысяч рублей, а максимальная — 500 тысяч рублей», — говорится в материале издания.При этом в регионах зарплата стоматологов не меньше, чем в Москве. А на некоторых вакансиях специалистам предлагают даже больше. Так, в Мончегорске Мурманской области стоматологу-хирургу-имплантологу готовы платить оклад в размере 650 тысяч рублей.