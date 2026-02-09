Раскрыта зарплата стоматологов в Москве

09 февраля 2026, 12:49

Зарплата столичных стоматологов выросла до 750 тысяч рублей

Фото: iStock/SbytovaMN

Максимальная зарплата стоматологов-ортопедов в Москве в 2025 году увеличилась на 10% и составила 750 тысяч рублей. Это следует из данных SuperJob.





По данным «Постньюс», медианная зарплата столичных ортопедов-стоматологов в прошлом году составила 330 тысяч рублей.





«Не меньше в столице получают и стоматологи-терапевты. Их средняя зарплата составила 195 тысяч рублей, а максимальная — 500 тысяч рублей», — говорится в материале издания.