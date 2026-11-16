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«Полагаться на мораль»: Гороскоп для всех знаков зодиака со 16 по 22 ноября

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере будут удаваться крупные проекты и получится значительно продвинуться вперед. Лучше занимать активную жизненную позицию и полагаться на мораль и совесть. В любви надо упорядочить чувства и эмоции. Свои симпатии и вкусы следует пересмотреть и сохранять отношения с надёжными и действительно значимыми людьми. В сфере здоровья благоприятно формировать и поддерживать полезные привычки.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну надо быть смелым и совершать решительные поступки. Его импульсы направятся в благоприятном направлении.

Тельцу всё будет доставлять радость. Он почувствует прилив жизненных сил и станет счастливее.

Близнецам можно рассчитывать на карьерный рост. Их ждёт слава, почёт и уважение.

Рак успешно реализует планы, которые лучше оставить в секрете и вдали от пристального внимания.

Льву хорошо заняться благотворительностью и участием в совместной деятельности. Он приобретёт позитивный эмоциональный опыт.

Деве не надо поддаваться на дурное влияние и не следует позволять себя обманывать. Ей важно полагаться на факты.

Весам поможет оптимизм и вера в свои силы. Благоприятно проявить импровизацию и творческий подход.

Скорпиону захочется сделать что-то новое и оригинальное. У него есть потребность в авантюрах.

Стрелец захочет всё ускорить, но ему лучше набраться терпения и наблюдать. Он сможет удержать свои позиции, сделав время своим союзником.

Козерог станет любопытнее и любознательнее. Ему хорошо заниматься интеллектуальной деятельностью.

Водолею не нужно быть обидчивым и не реагировать на провокации. Ему желательно окружить себя только дружелюбными людьми.

Рыбы окажут помощь и поддержку близким людям. Доброта будет идти от всего сердца.

Анастасия Панченко

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