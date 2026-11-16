«Полагаться на мораль»: Гороскоп для всех знаков зодиака со 16 по 22 ноября
В деловой сфере будут удаваться крупные проекты и получится значительно продвинуться вперед. Лучше занимать активную жизненную позицию и полагаться на мораль и совесть. В любви надо упорядочить чувства и эмоции. Свои симпатии и вкусы следует пересмотреть и сохранять отношения с надёжными и действительно значимыми людьми. В сфере здоровья благоприятно формировать и поддерживать полезные привычки.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо быть смелым и совершать решительные поступки. Его импульсы направятся в благоприятном направлении.
Тельцу всё будет доставлять радость. Он почувствует прилив жизненных сил и станет счастливее.
Близнецам можно рассчитывать на карьерный рост. Их ждёт слава, почёт и уважение.
Рак успешно реализует планы, которые лучше оставить в секрете и вдали от пристального внимания.
Льву хорошо заняться благотворительностью и участием в совместной деятельности. Он приобретёт позитивный эмоциональный опыт.
Деве не надо поддаваться на дурное влияние и не следует позволять себя обманывать. Ей важно полагаться на факты.
Весам поможет оптимизм и вера в свои силы. Благоприятно проявить импровизацию и творческий подход.
Скорпиону захочется сделать что-то новое и оригинальное. У него есть потребность в авантюрах.
Стрелец захочет всё ускорить, но ему лучше набраться терпения и наблюдать. Он сможет удержать свои позиции, сделав время своим союзником.
Козерог станет любопытнее и любознательнее. Ему хорошо заниматься интеллектуальной деятельностью.
Водолею не нужно быть обидчивым и не реагировать на провокации. Ему желательно окружить себя только дружелюбными людьми.
Рыбы окажут помощь и поддержку близким людям. Доброта будет идти от всего сердца.
Читайте также: