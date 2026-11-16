16 ноября 2026, 16:45

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере будут удаваться крупные проекты и получится значительно продвинуться вперед. Лучше занимать активную жизненную позицию и полагаться на мораль и совесть. В любви надо упорядочить чувства и эмоции. Свои симпатии и вкусы следует пересмотреть и сохранять отношения с надёжными и действительно значимыми людьми. В сфере здоровья благоприятно формировать и поддерживать полезные привычки.