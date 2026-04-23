23 апреля 2026, 12:02

Политолог Светов: в странах Европы Георгиевскую ленту считают правонарушением

В России стартовала акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно раздача лент началась на Зубовском бульваре в Москве, у стен Международной медиагруппы «Россия сегодня», где акция была придумана. В то же время в ряде европейских стран использование Георгиевской ленточки запрещено.





Политолог, журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» рассказал, что Георгиевская лента была учреждена около 260 лет назад.





«Она старше Соединённых Штатов Америки, которые готовятся в этом году 250 лет отметить. Для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо России, проявленных в мужественных поступках или мудрых советах. Девизом награды была фраза "За службу и храбрость". Лента оставалась в семье награждённого после его смерти. В советское время традиция была продолжена в ордене Славы», — сказал он.

«В Новой России эта лента стала символом победы. И отсюда к ней ненависть на Западе. Как они могут признать, что это именно символ мужества, с которым отражены были и Наполеон, и Гитлер? В ряде стран законы приравнивают появление с Георгиевской лентой к правонарушению: людей задерживают, арестовывают, штрафуют», — заявил Светов.

«Река времён в своём течении уносит все, но надо постоянно напоминать, чтобы не забывалось. Только не надо пафоса, громкие слова хуже всего для патриотического воспитания. Все эти вещи — тонкие, деликатные: патриотизм, вера, религия — должны в семье обсуждаться. Когда от родителей, от дедов, бабушек ребёнок слышит рассказы, то воспринимает их по-другому», — заключил эксперт.