Политолог назвал причины проигрыша Орбана на выборах в Венгрии

17 апреля 2026, 20:23

Политолог Бардин: Орбан проиграл выборы из-за экономических проблем в Венгрии

Виктор Орбан проиграл выборы из-за больших экономических проблем и крупного финансирования ЕС партии Петера Мадьяра. Так считает политолог Максим Бардин.





Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, в которых победу с большим отрывом одержала оппозиционная политическая партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром.



По его словам, у поражения «Фидес» и победы «Тисы» взаимодополняющие, но совершенно разные причины. Так, партия Орбана проиграла из-за экономических проблем в Венгрии, в том числе роста стоимости бензина, продуктов и ЖКУ. Такие проблемы сейчас есть во всей Европе, однако «венграм от этого не легче». Они уверены, что за цены отвечает власть в стране.





«Сенсационная победа "Тисы", партии, которая до этого в парламентских выборах ни разу не участвовала, обусловлена серьезными финансовыми ресурсами, которые были вложены в этот проект», — пояснил Бардин в разговоре с Общественной Службой Новостей.