Политолог назвал причины проигрыша Орбана на выборах в Венгрии
Виктор Орбан проиграл выборы из-за больших экономических проблем и крупного финансирования ЕС партии Петера Мадьяра. Так считает политолог Максим Бардин.
Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, в которых победу с большим отрывом одержала оппозиционная политическая партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром.
По его словам, у поражения «Фидес» и победы «Тисы» взаимодополняющие, но совершенно разные причины. Так, партия Орбана проиграла из-за экономических проблем в Венгрии, в том числе роста стоимости бензина, продуктов и ЖКУ. Такие проблемы сейчас есть во всей Европе, однако «венграм от этого не легче». Они уверены, что за цены отвечает власть в стране.
«Сенсационная победа "Тисы", партии, которая до этого в парламентских выборах ни разу не участвовала, обусловлена серьезными финансовыми ресурсами, которые были вложены в этот проект», — пояснил Бардин в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Политолог подчеркнул, что на победу Мадьяра повлияла не общая усталость венгров от Виктора Орбана, который был у власти 16 лет, а экономические проблемы в стране и деньги Евросоюза, вложенные в победу «Тисы».