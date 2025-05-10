Фицо высказался о своей поездке в Москву на День Победы

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Словацкий премьер Роберт Фицо считает свою поездку в Москву на День Победы чрезвычайно успешной, о чем написал в соцсетях. По мнению политика, Европе нужно сотрудничать, а не вести ненавистническую политику.
«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах», — сказано в публикации Фицо.Он добавил, что получилось переговорить с российскими, китайскими, бразильскими и вьетнамскими лидерами.
Вечером 7 мая Фицо писал, что Эстония не дала ему пролететь в Россию через свое воздушное пространство, несмотря на разрешение. Позже премьер Словакии добрался до российской столицы извилистым маршрутом.
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