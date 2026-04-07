Стартовал Международный проект «Помним и гордимся: наша Великая Победа»

07 апреля 2026, 12:58

Россия и Беларусь запустили международный проект «Помним и гордимся: наша Великая Победа». Организаторы — Молодёжный парламент при Госдуме РФ и Молодёжный совет при Нацсобрании Республики Беларусь.





Проект представляет собой публичный канал в мессенджере «МАХ». Там публикуют сводки, письма бойцов, исторические справки из архивов России и Беларуси, а также материалы из семейных архивов: фото, видео, воспоминания ветеранов.



Цель — показать, как жили участники ВОВ на фронте и в тылу. Читатели узнают, как Советский Союз шёл к Победе.

«Уважение к истории, сохранение памятников, развитие исторических платформ, а также передача знаний о событиях Великой Отечественной войны играют ключевую роль в формировании общества. Нам необходимо объединить усилия, чтобы сохранить до следующих поколений важнейшие события истории наших стран», — сообщил председатель Молодёжного парламента при Госдуме Артем Николаев.