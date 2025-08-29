29 августа 2025, 18:16

Овеян: нужно спасти образовательную систему и не поддаться внешнему влиянию

Образование — это не просто передача знаний, а фундамент нашего будущего и залог успешной жизни каждого человека, заявил заслуженный строитель России и меценат Абрам Овеян в разговоре со СМИ2 перед Днём знаний. Его компания построила десятки школ и детских садов в России и Армении.





По его словам, педагогические коллективы страны обязаны сохранять базовые принципы отечественного воспитания и образования и не поддаваться внешнему давлению, которое стремится исказить смысл, правила и суть обучения; нужно идти своим путём.





«Утверждение, что патриотизм начинается со школы, не просто красивая фраза, а отражение глубокого понимания того, как формируется личность и гражданское сознание. Школа — это первый и ключевой социальный институт, который знакомит ребенка с понятиями и ценностями общества, государства и культурой собственного народа», — сказал собеседник издания.