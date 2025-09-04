04 сентября 2025, 04:14

Слуцкий: Каллас впала в истерику от осознания неизбежности краха «правил» ​Запада

Фото: iStock/sinonimas

Глава евродипломатии Кая Каллас вдруг осознала неизбежность краха так называемых «правил», выдуманных коллективным Западом для оправдания своей гегемонии. Теперь она пребывает в истерике. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.





По словам депутата, Каллас в «полнейшей истерике» из-за итогов недавнего саммита ШОС в Китае. Ей кажется, что Запад столкнулся с серьезной угрозой. Она рассматривает встречу лидеров России, Китая, Ирана и КНДР как прямой вызов западному миропорядку, который основан «на правилах».





«Похоже, Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых «правил», выдуманных коллективным Западом для оправдания попыток установления его монополизма и гегемонии», — написал Слуцкий.