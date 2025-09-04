«Впала в истерику»: В России рассказали о реакции Каллас на итоги саммита ШОС
Слуцкий: Каллас впала в истерику от осознания неизбежности краха «правил» Запада
Глава евродипломатии Кая Каллас вдруг осознала неизбежность краха так называемых «правил», выдуманных коллективным Западом для оправдания своей гегемонии. Теперь она пребывает в истерике. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
По словам депутата, Каллас в «полнейшей истерике» из-за итогов недавнего саммита ШОС в Китае. Ей кажется, что Запад столкнулся с серьезной угрозой. Она рассматривает встречу лидеров России, Китая, Ирана и КНДР как прямой вызов западному миропорядку, который основан «на правилах».
«Похоже, Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых «правил», выдуманных коллективным Западом для оправдания попыток установления его монополизма и гегемонии», — написал Слуцкий.
Он добавил, что вся евробюрократия пребывает в панике от консолидации сил мирового большинства. Ведь это позволяет сломать навязанные западным меньшинством ложные нарративы и ценности.
По мнению Слуцкого, эпоха доминирования «золотого миллиарда» объективно уходит в прошлое. Это происходит не в результате заговора, а согласно объективному историческому процессу и усилению влияния здравых сил в мировой политике.
Ранее «Радио 1» передавало слова политолога Дмитрия Еловского о том, что члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировали всему миру твёрдость и взаимопонимание.