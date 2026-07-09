«Полмесячной нормы осадков»: Синоптик назвал самые теплые дни в Москве и Подмосковье на текущей неделе

09 июля 2026, 13:02

Синоптик Варакин: самыми теплыми днями на неделе станут пятница и суббота

Фото: iStock/Oleg Elkov

Москву и область ждет контрастная неделя: сперва — спокойные кратковременные дожди при комфортных +25°C, а затем — мощный атмосферный фронт с продолжительными ливнями, которые принесут до половины месячной нормы осадков.





Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что при этом разница температур между северо-западом и востоком Подмосковья может достигать 5°C.





«Разница среднесуточных температур между Клином и Шатурой или Егорьевском может быть до 5°C. Всё, что восточнее, в сторону Владимирской, Нижегородской, Рязанской областей, — теплее на 2–4°C. Это касается и четверга, и пятницы, и субботы, и даже воскресенья», — сказал он.

«В Москве — 25–27°C, по области — 22–27°C. А на востоке, в Шатуре, Воскресенске, Зарайске, Егорьевске, — до 30–31°C. С пятницы на субботу и воскресенье ожидаем самые сильные дожди. За субботу-воскресенье по Подмосковью выпадет от половины до более месячной нормы осадков — это около 20–25, а местами до 30 миллиметров. Это связано с ярко выраженным атмосферным фронтом. Он будет двигаться с юга на север и с запада на восток», — объяснил синоптик.

«В понедельник фронт сместится во Владимирскую и Ярославскую области. В Подмосковье осадков станет меньше, будет выглядывать солнце. Но северные, северо-восточные и северо-западные районы ещё могут быть с дождями. Температура — выше, чем сейчас, около 20–25°C», — резюмировал Варакин.