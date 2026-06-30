«Волнообразная»: Москвичам раскрыли, какая погода будет в июле

30 июня 2026, 20:08

Синоптик Позднякова спрогнозировала москвичам июль без жары, но с осадками

Фото: Istock/nantonov

Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайший месяц москвичам не стоит рассчитывать на сильную жару. Погода в июле сохранит волнообразный характер, аналогичный июньской.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявила, что прогнозы не предусматривают значительного зноя.

«Средняя суточная температура, у нас +19,7°C должна быть по климату, она [в июле] будет порядка +20,7°C. Что касается осадков, скорее всего, их количество будет больше климатической нормы. Такая же волнообразная структура термического поля у нас сохранится, будет также чередоваться — волны более теплой погоды и более прохладной», — сказала Татьяна.