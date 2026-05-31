Синоптик рассказала, какая погода ждёт россиян летом
Температурный фон в июле и августе на территории России в целом будет близок к климатической норме. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По ее словам, несмотря на общую тенденцию к нормальным значениям, в ряде регионов ожидаются отклонения от средних многолетних показателей.
В июле более теплые, чем обычно, условия прогнозируются в Мурманской области, на севере Карелии, в северной части Эвенкии, а также в районах Алтая и Тывы, на юге Иркутской области и в южной части Приморского края.
В августе аномально теплая погода может установиться в Мурманской области и северной половине Карелии, в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, на Северном Кавказе, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, на юге Тюменской области, в Омской и Новосибирской областях, в Республике Алтай, на востоке Таймыра и на юго-востоке Приморского края.
При этом в отдельных регионах ожидается пониженный температурный фон. Ниже климатической нормы температура может оказаться на Чукотке, в Магаданской области и в северной части Камчатского края.
