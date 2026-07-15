Половину вещей из сумки в роддом мамы так и не достают: что положить заранее, чтобы не переплачивать и не везти лишнее?
Сборы в роддом часто начинаются с тревоги. Будущая мама читает длинные списки, покупает десятки упаковок и пытается предусмотреть каждую мелочь. В итоге в палате появляются лишние халаты, горы детской одежды и косметика, которой никто не пользуется. Главное правило простое: ориентируйтесь на требования выбранного роддома и на срок пребывания. Обычно женщину с ребенком выписывают через несколько дней после естественных родов. После кесарева сечения врачи могут оставить пациентку под наблюдением немного дольше. Родные в любой момент смогут привезти недостающие вещи, поэтому брать запас на неделю нет смысла. Сумку лучше собрать к 34–36-й неделе беременности. Поставьте ее у выхода или в другое заметное место. Документы и телефон держите отдельно, чтобы взять их быстро, если схватки начнутся ночью или придется ехать в больницу раньше срока. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Сначала уточните правила роддомаКаждый роддом устанавливает свои требования. Где-то разрешают обычную тканевую сумку, а где-то принимают только прозрачные пакеты. Медицинские учреждения часто запрещают дорожные чемоданы и большие спортивные баулы. Их сложно мыть, они занимают много места и мешают уборке в палате. Перед покупками зайдите на сайт роддома или позвоните в приемное отделение. Спросите, выдают ли там пеленки, одежду для новорожденного, послеродовые прокладки, подгузники и средства гигиены. Многие учреждения дают часть расходников. Иногда маме нужно принести только личные вещи, документы и одежду для выписки.
Отдельно выясните условия партнерских родов. Супругу или другому сопровождающему человеку обычно нужны паспорт, результаты обследований, сменная одежда и чистая обувь. В некоторых местах попросят принести флюорографию или справку об анализах. Такие детали лучше узнать заранее, а не в день госпитализации. Не покупайте вещи по универсальным чек-листам из интернета, пока не получите информацию из конкретного учреждения. Один и тот же предмет в соседних роддомах может оказаться обязательным или совершенно ненужным.
Документы: положите в отдельную папкуДокументы занимают мало места, но без них прием может затянуться. Соберите их в пластиковую папку на кнопке или в плотный файл. Туда обычно кладут паспорт, полис ОМС, СНИЛС, обменную карту и родовой сертификат, если он есть на руках. При плановой госпитализации понадобится направление врача. Если женщина заключила контракт на роды, стоит положить договор и контакты своего специалиста. Полезно сделать фотографии важных страниц в телефоне. Бумажные оригиналы все равно нужно взять с собой, однако копии помогут быстро найти нужные сведения.
Телефон держите заряженным. Добавьте в сумку длинный провод и сетевой адаптер. Розетки в палатах часто находятся далеко от кровати. Внешний аккумулятор пригодится во время долгих родов, когда возможности подзарядить устройство не будет. Наличные деньги лучше не брать. Для мелких покупок хватит банковской карты. Украшения, дорогие часы, крупные суммы и ценные вещи оставьте дома. В родильном отделении они создают лишние поводы для беспокойства.
Что понадобится во время родовВ родовое отделение берут минимум предметов. Там женщине важнее свободно двигаться, слушать акушерку и сохранять силы. Большая сумка в этот момент только мешает. Понадобится бутылка негазированной воды с удобной крышкой. Выбирайте небольшой объем, который легко держать в руке. Иногда медики разрешают пить небольшими глотками, но решение зависит от состояния роженицы и тактики врачей. Вопрос лучше задать персоналу при поступлении.
Возьмите моющиеся резиновые тапочки. В них удобно ходить в душ, по палате и в коридоре. Мягкие домашние тапки быстро намокают и собирают грязь. Шлепанцы должны плотно держаться на ноге, чтобы женщина не поскользнулась. Пригодятся бумажные салфетки, влажные салфетки без сильного запаха, гигиеническая помада и резинка для волос. Во время схваток губы часто сохнут, а длинные волосы отвлекают. Эти мелочи занимают один карман, зато заметно добавляют комфорта.
Ночная рубашка для родов нужна не всегда. Многие роддома выдают чистую одежду сами. Если учреждение разрешает взять свою, выбирайте свободную модель из хлопка, которую не жалко испачкать. Длинный халат, сложный комплект или новая дорогая сорочка здесь не пригодятся. Еду в родовое отделение часто не разрешают. Даже легкий перекус стоит брать только после согласования с врачом. Печенье, шоколад, орехи и фрукты могут остаться нетронутыми, если понадобится медицинское вмешательство.
Одежда для мамы после родовПосле появления ребенка женщине нужна удобная одежда, которая не давит на живот и помогает кормить малыша. Двух ночных рубашек или пижам обычно хватает на несколько дней. Лучше выбрать модели с застежками, запахом или глубоким вырезом. Они упрощают прикладывание к груди. Один легкий халат пригодится для похода в коридор, на осмотр или в душ. Не стоит брать несколько вариантов «на всякий случай». В палате обычно тепло, а лишний текстиль быстро заполняет тумбочку.
Возьмите несколько пар хлопковых трусов с высокой посадкой. После кесарева сечения особенно важна мягкая резинка, которая не касается шва. Многие мамы выбирают одноразовое послеродовое белье. Оно хорошо фиксирует прокладку, не требует стирки и освобождает место в сумке. Носки нужны даже летом. В первые дни после родов женщина может чувствовать озноб. Достаточно двух или трех пар. Теплые свитеры, меховые тапки и толстые домашние костюмы в большинстве случаев останутся лежать в пакете.
Для выписки подготовьте отдельный комплект. Одежда должна быть свободной и комфортной. Живот после родов не исчезает сразу, поэтому не стоит брать джинсы или платье, которое вы носили до беременности. Подойдет тот же размер, что и на поздних сроках, либо вещи на один размер меньше.
Гигиена без огромного косметического набораВ роддом берут обычные средства на несколько дней. Положите зубную щетку, маленькую пасту, расческу, шампунь, гель для душа, дезодорант без резкого аромата и полотенце. Удобнее купить дорожные флаконы. Большие банки займут место и добавят веса. Послеродовые прокладки лучше купить заранее. Они длиннее и впитывают больше обычных. Число упаковок зависит от рекомендаций учреждения, но огромный запас брать не нужно. Родственники смогут привезти еще одну пачку, если она понадобится.
Одноразовые впитывающие пеленки часто помогают в первые сутки. Их используют на осмотре, в кровати или при смене белья. Обычно хватает небольшой упаковки. Уточните, предоставляет ли их роддом: во многих отделениях такие расходники уже есть. Полотенец достаточно двух: одного для тела и второго для рук или лица. Берите изделия среднего размера, которые быстро сохнут. Большая махровая простыня выглядит уютно дома, но в палате ее негде развесить.
Не увлекайтесь кремами, сыворотками и декоративной косметикой. Коже после родов нужен спокойный уход. Яркие запахи также могут раздражать новорожденного. Если вы пользуетесь кремом для сосков, согласуйте выбор с врачом или консультантом по грудному вскармливанию.
Что действительно нужно ребенкуДля малыша в первые дни требуется совсем немного. В первую очередь нужны подгузники для новорожденных. Не покупайте сразу несколько больших пачек одной марки. У ребенка может появиться раздражение, а размер иногда меняется быстрее, чем ожидают родители. Небольшой упаковки обычно достаточно до выписки.
Понадобятся влажные салфетки без спирта и отдушек. Альтернатива — ватные диски и вода. Многие мамы выбирают второй вариант в первые дни, потому что кожа младенца очень чувствительная. В любом случае не стоит брать сразу по несколько упаковок каждого средства.
Одежду выбирайте по сезону и по правилам отделения. Чаще всего хватает двух или трех хлопковых боди или распашонок, пары слипов, носочков и легкой шапочки. Если роддом выдает пеленки, брать их из дома не нужно. Когда учреждение просит принести собственные, хватит нескольких штук, а не целой стопки.
Лучше выбирать вещи с кнопками спереди. Через них проще переодевать ребенка, не тревожа его лишний раз. Комбинезоны с тугими застежками, нарядные костюмы, джинсы и одежда со сложным декором для палаты не подходят. Малыш быстро пачкает ткань, а медсестре и маме важно быстро сменить подгузник. Детское мыло, шампунь, присыпка, масло и кремы часто остаются нераспечатанными. Новорожденному в первые дни обычно не нужен полноценный набор косметики. Любое средство лучше применять после совета медиков, особенно если у ребенка появилась сухость, покраснение или сыпь.
Соску и бутылочку также не стоит класть в основной пакет без необходимости. При грудном вскармливании врачи нередко советуют сначала наладить прикладывание. Если малышу потребуется докорм или специальное питание, персонал объяснит порядок действий.
Отдельный пакет на выпискуВещи для дороги домой лучше упаковать отдельно и оставить у близких. Так основной багаж не будет перегружен, а нужный комплект привезут в день выписки. Подготовьте одежду для мамы, белье, верхнюю одежду по погоде и удобную обувь. Для ребенка нужен комплект по температуре на улице. Летом обычно достаточно легкого хлопкового слоя и тонкого пледа. Осенью, зимой или ранней весной потребуется теплый комбинезон, шапка и конверт. Не ориентируйтесь только на календарь: проверьте прогноз на конкретный день.
Автокресло для новорожденного стоит установить заранее, если семья поедет домой на машине. Перевозить младенца на руках опасно даже на коротком расстоянии. Конверт или комбинезон не должен мешать ремням безопасности. Слишком объемная одежда может помешать правильно зафиксировать ребенка. Не превращайте выписку в фотосессию с несколькими пакетами одежды. В этот день мама часто устает, а малышу нужен привычный комфорт. Одна аккуратная смена вещей и теплый слой по погоде решат задачу.
Какие вещи почти всегда оказываются лишнимиБудущие родители часто берут молокоотсос, стерилизатор, кипятильник, детские весы и большой запас бутылочек. В стандартной ситуации эти предметы не нужны в первые дни. Если возникнут сложности с кормлением, специалисты роддома подскажут, что делать и какое оборудование действительно потребуется. Много детской одежды тоже редко приносит пользу. Новорожденный быстро растет, а часть вещей может оказаться мала уже при рождении. Лучше купить необходимый минимум и докупить остальное после встречи с малышом.
Книги, ноутбук, вязание и фильмы на планшете кажутся хорошей идеей, но времени на них почти не остается. Первые дни проходят между кормлениями, осмотрами, сном и попытками восстановить силы. Телефона с зарядкой обычно достаточно для связи с родными и короткого отдыха. Не стоит брать парфюм, средства для укладки, фен, маникюрный набор и несколько косметичек. Они не помогут в уходе за ребенком и создадут беспорядок. Небольшой пакет с самым нужным легче переносить, проще проверять и быстрее собирать перед выпиской.