15 июля 2026, 16:08

Фото: iStock/MW47

Сборы в роддом часто начинаются с тревоги. Будущая мама читает длинные списки, покупает десятки упаковок и пытается предусмотреть каждую мелочь. В итоге в палате появляются лишние халаты, горы детской одежды и косметика, которой никто не пользуется. Главное правило простое: ориентируйтесь на требования выбранного роддома и на срок пребывания. Обычно женщину с ребенком выписывают через несколько дней после естественных родов. После кесарева сечения врачи могут оставить пациентку под наблюдением немного дольше. Родные в любой момент смогут привезти недостающие вещи, поэтому брать запас на неделю нет смысла. Сумку лучше собрать к 34–36-й неделе беременности. Поставьте ее у выхода или в другое заметное место. Документы и телефон держите отдельно, чтобы взять их быстро, если схватки начнутся ночью или придется ехать в больницу раньше срока. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Сначала уточните правила роддома Документы: положите в отдельную папку Что понадобится во время родов Одежда для мамы после родов Гигиена без огромного косметического набора Что действительно нужно ребенку Отдельный пакет на выписку Какие вещи почти всегда оказываются лишними Как упаковать вещи и ничего не забыть

Сначала уточните правила роддома

Фото: iStock/AnnaStills

Документы: положите в отдельную папку

Что понадобится во время родов

Фото: iStock/Guillem de Balanzo

Одежда для мамы после родов

Гигиена без огромного косметического набора

Фото: iStock/robertprzybysz

Что действительно нужно ребенку

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Отдельный пакет на выписку

Какие вещи почти всегда оказываются лишними

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Как упаковать вещи и ничего не забыть