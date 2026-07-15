Раскрыт секрет вакцинации для пожилых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививки из Национального календаря способны поддерживать здоровье и влиять на продолжительность жизни. Вакцинация предусмотрена в том числе для людей старшего возраста. Об этом пишет РИА Новости.
Женщина напомнила, что осенью в стране начинается ежегодная кампания против гриппа. Пожилым гражданам особенно важно сделать такую прививку до роста заболеваемости ОРВИ: она помогает сформировать иммунную защиту к сезону инфекций. Отдельное внимание глава ведомства уделила профилактике пневмококковой инфекции. Людям с хроническими заболеваниями и гражданам старшего возраста она посоветовала повторять вакцинацию каждые пять лет.
Жителям территорий, где встречается клещевой энцефалит, стоит пройти иммунизацию от этой инфекции. Кроме того, Попова призвала не забывать о ревакцинации от дифтерии и столбняка раз в десять лет, поскольку с возрастом вероятность тяжелого течения болезней повышается.
Пожилым людям важно регулярно проходить профилактические осмотры, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, а также не откладывать визит к врачу при появлении новых симптомов. Поддержать организм помогают сбалансированное питание с достаточным количеством белка, овощей и фруктов, питьевой режим и соблюдение назначений врача. Важно также обсудить со специалистом необходимые прививки — они снижают риск тяжелого течения многих инфекций.
Не менее полезна посильная физическая активность: ежедневные прогулки, легкая гимнастика, упражнения на равновесие и растяжку помогают сохранить силу, подвижность и снизить риск падений. Для здоровья важны полноценный сон, общение с близкими, интеллектуальная активность и отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Нагрузку стоит выбирать с учетом самочувствия и хронических заболеваний.
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