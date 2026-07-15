Раскрыт секрет вакцинации для пожилых

15 июля 2026, 10:43

Глава Роспотребнадзора Попова: вакцинация сохраняет здоровье пожилых

Фото: iStock/PIKSEL

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививки из Национального календаря способны поддерживать здоровье и влиять на продолжительность жизни. Вакцинация предусмотрена в том числе для людей старшего возраста. Об этом пишет РИА Новости.