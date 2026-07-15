Экс-полузащитник сборной России озвучил главную интригу полуфинала ЧМ-2026

15 июля 2026, 14:16

Футболист Быстров предсказал победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Фото: Istock/by-studio

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся Англия и Аргентина.





В беседе с Metaratings.ru Быстров дал оценку перспективам обеих команд в борьбе за выход в финал.

«Сборная Аргентины обыграет Англию и выйдет в финал ЧМ-2026. ФИФА тащит Месси в финал всеми силами. Люди не замечают симпатий судей. На этом турнире ему помогают. И помогут в матче с Англией, если у Аргентины не пойдёт игра», — пояснил футболист.