Экс-полузащитник сборной России озвучил главную интригу полуфинала ЧМ-2026
Футболист Быстров предсказал победу Аргентины над Англией в полуфинале ЧМ-2026
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся Англия и Аргентина.
В беседе с Metaratings.ru Быстров дал оценку перспективам обеих команд в борьбе за выход в финал.
«Сборная Аргентины обыграет Англию и выйдет в финал ЧМ-2026. ФИФА тащит Месси в финал всеми силами. Люди не замечают симпатий судей. На этом турнире ему помогают. И помогут в матче с Англией, если у Аргентины не пойдёт игра», — пояснил футболист.Полуфинальный матч между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары 19 июля встретится с Испанией в финале ЧМ-2026. Команда, которая уступит в полуфинале, 18 июля сыграет с Францией в матче за третье место.