«Померила и потеряла волосы»: Трихолог рассказала, какую инфекцию можно подцепить от шапки

Трихолог Котова: невозможно облысеть после примерки шапки

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Москвичка начала лысеть после примерки шапки с маркетплейса. По словам девушки, она заказала головной убор, а спустя время заметила на голове красное пятно. Волосы начали скоропостижно выпадать.





Врач дерматолог-трихолог Ирина Котова в беседе с «Радио 1» заявила, что острое выпадение волос бывает только после химиотерапии, когда изнутри воздействует какой-то фактор, убивающий растущие клетки.





«Но такого острого выпадения, которое описывается в этом случае, не бывает. От шапки можно получить инфекцию, но она будет достаточно медленно развиваться, и сначала пострадает кожа головы. Волосы, возможно, и не станут выпадать», — отметила она.

«У здорового человека с нормальным иммунитетом и неповреждённой кожей головы инфекция не может проникнуть внутрь головы. Если он не сжёг кожу, не разодрал её, не получил травму. Наш иммунитет хорошо справляется с окружающей средой и бактериями, грибками, которые в ней водятся», — объяснила трихолог.

«Даже если шапка была обработана каким-то химическим раствором, он проникнет в кожу и вызовет дерматит, аллергический зуд. А волосы — это некая защита», — резюмировала Котова.