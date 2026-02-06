Москвичка подхватила микоз после примерки шапки с маркетплейса
Москвичка подхватила микоз после примерки шапки с маркетплейса, передает mk.ru.
Женщина примерила на одном из маркетплейсов шапку-тыковку. Вскоре она заметила красное пятно на голове, затем почувствовала зуд, а также у нее началось выпадение волос. После визита к врачу выяснилось, что у неё грибковая инфекция, передающаяся через контакт, в том числе через личные вещи.
По мнению москвички, она заразилась именно через эту шапку. Хотя заболевание лечится, это требует много времени и усилий. Пострадавшая вынуждена постоянно принимать успокоительные препараты.
