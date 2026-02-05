«Забрали частичку души»: Лысый вор украл парики из салона красоты

05 февраля 2026, 18:09

В Польше мужчину задержали за кражу париков из салона красоты на 17 млн рублей

Фото: Istock/alfimimnill

В Польше мужчина проник в салон красоты и похитил парики. Об этом информирует портал Need to Know.





Злоумышленник, обритый наголо, сначала проник в подсобное помещение через окно, а затем прошёл в основной зал. Он похитил парики и часть из них намеренно испортил. Владелец салона оценил ущерб более чем в 800 тысяч злотых, что эквивалентно примерно 17 миллионам рублей.

«Нас ограбили. Они забрали у нас не только волосы. Они забрали частичку нашей души, нашей повседневной жизни, нашей мечты, которую мы с таким энтузиазмом воплощаем каждый день», — сказал владелец салона.