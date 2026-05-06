«Помимо мяса»: Россиянам назвали главные ошибки в приготовлении шашлыка

06 мая 2026, 18:20

Эксперт Лиги Шашлыка Мальцев: нельзя покупать готовое маринованное мясо

Майские выходные уже на пороге. Для миллионов россиян это значит одно: мясо, мангал, угли и незабываемый запах дымка над дачным участком или лесной поляной. Казалось бы, что может быть проще?





Президент Лиги Шашлыка Валерий Мальцев в беседе с «Радио 1» заявил, что не стоит покупать готовое маринованное мясо в супермаркетах, даже если это выглядит аппетитно и экономит время.





«Не может быть маринованное мясо дешевле мяса немаринованного. А в магазинах это происходит именно так. Мы не знаем, какое было животное, сколько в маринаде крахмалистого вещества. А этим еще угощать близких», — сказал он.

Что делать вместо этого:

Купите свежее мясо в проверенном месте, лучше всего — фермерское;

Замаринуйте сами: есть множество способов, но для начала хватит лука, соли, перца и минеральной воды;

Не бойтесь «домариновывать» в дороге.

«Шашлык — это не только свинина. Это целое семейство блюд, в которое входит и курица, и баранина, и телятина. А из овощей: болгарский перец, кабачки, баклажаны, помидоры черри. Можно также пожарить фрукты: яблоки, груши, персики — карамелизируются на углях и становятся десертом», — подчеркнул Мальцев.