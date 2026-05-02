Терапевт предупредила об опасностях магазинного шашлыка
Терапевт и гастроэнтеролог сети клиник «Семейная» Айсель Мамедова предупредила, что готовый магазинный шашлык может серьезно навредить здоровью. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».
В шашлыках, продающихся в магазинах, часто используется слишком много соли, перца, уксуса, вкусовых добавок и фосфатов для сохранения влаги. Кроме того, нет данных о санитарных условиях, а также о сроках и температуре хранения продукции. Это может привести к серьёзному пищевому отравлению, подчеркнула Мамедова.
По словам врача, недобросовестные производители иногда маскируют несвежее мясо с помощью различных специй, которые скрывают неприятный запах. Более того, в таких продуктах неоднократно находили вредные микроорганизмы, включая возбудителей сальмонеллёза, кишечной палочки, ротавирусной инфекции и шигеллы, вызывающей дизентерию, отметила гастроэнтеролог.
