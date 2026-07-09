«Помогает сердцу»: Диетолог рассказал, сколько граммов кабачка полезно для организма

09 июля 2026, 15:33

Диетолог Пристанский: кабачок полезен организму в 300-350 граммах

Фото: iStock/sonsam

Сезон кабачков в самом разгаре, и если вы устали раздавать их соседям, самое время пересмотреть свое отношение к этому овощу. Оказывается, им можно спасти сердце и фигуру.





Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что кабачок — это не просто недорогой сезонный овощ, а полноценный функциональный продукт. Его можно жарить, тушить, запекать, делать икру, лютеницу и даже варенье.





«А главное — он помогает сердцу, кишечнику и фигуре, не перегружая организм лишними калориями. И вовсе не обязательно раздавать урожай соседям — лучше сделать хорошие запасы на зиму», — отметил он.

«Калий участвует в поддержке всей нашей мускулатуры. Он регулирует мышечные сокращения не только на поверхностных мышцах, но и в мышцах сердца, регулирует давление. Мышца начинает использовать большее количество своего КПД, так как калий является проводником электрического тока, а фактически все мышцы у нас двигаются благодаря этому импульсу», — объяснил Пристанский.