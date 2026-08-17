«Помолодеете на 5-7 лет»: Диетолог назвала главный продукт августа

17 августа 2026, 13:23

Диетолог Дюваль: кабачок поможет помолодеть на 5-7 лет

Фото: Istock/rlat

Скромный летний овощ, который многие считают «водянистой» добавкой к рациону, на поверку оказывается мощным инструментом для сохранения молодости и здоровья. Оказывается, его способность влиять на синтез коллагена, выводить лишнюю жидкость и поддерживать сердечную мышцу ставит этот плод в один ряд с суперфудами.





Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Радио 1» заявила, что в августе кабачок — кладезь полезных витаминов. Помимо небольшой калорийности, которая положительно сказывается на контроле веса, он еще влияет на сердечно-сосудистую систему, сохраняет молодость и красоту кожи, и способствует улучшению зрения.





«Для людей, склонных к вечернему перееданию, нужно есть 100-200 граммов салата с кабачком и огурцом, тогда наутро они будут выглядеть на 5-7 лет моложе, потому что кабачок выводит воду и положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему благодаря калию. Также в нем кремния 100% суточной нормы на 100 граммов. А это основной элемент, который синтезирует коллаген — лучший помощник для молодости упругости и красоты», — объяснила диетолог.