Диетолог развеял один миф о кофе
Диетолог Бурлаков: кофе не вредит работе желчного пузыря утром
Популярное убеждение о том, что кофе по утрам негативно влияет на желчный пузырь и печень, не соответствует действительности. Об этом заявил диетолог Александр Бурлаков в своем Telegram-канале, развеяв очередной медицинский миф.
Специалист отверг доводы некоторых коллег о том, что напиток будто бы вызывает спазм желчевыводящих протоков и способствует загустению желчи, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на печень гормонами стресса. По словам Бурлакова, научные данные говорят об обратном эффекте.
«Скорее наоборот. Кофе стимулирует сокращение желчного пузыря, согласно данным экспериментов. В наблюдательных исследованиях его употребление связано со сниженным риском образования камней, а не с повышенным», — подчеркнул эксперт.
Тем не менее врач сделал важную оговорку: пациентам с уже диагностированными камнями в желчном пузыре следует с осторожностью относиться к этому напитку. Если после чашки кофе возникает болевой синдром, диетолог рекомендует полностью исключить его из рациона.