Диетолог развеял один миф о кофе

11 августа 2026, 20:11

Диетолог Бурлаков: кофе не вредит работе желчного пузыря утром

Фото: istockphoto/manbo-photo

Популярное убеждение о том, что кофе по утрам негативно влияет на желчный пузырь и печень, не соответствует действительности. Об этом заявил диетолог Александр Бурлаков в своем Telegram-канале, развеяв очередной медицинский миф.





Специалист отверг доводы некоторых коллег о том, что напиток будто бы вызывает спазм желчевыводящих протоков и способствует загустению желчи, что, в свою очередь, увеличивает нагрузку на печень гормонами стресса. По словам Бурлакова, научные данные говорят об обратном эффекте.





«Скорее наоборот. Кофе стимулирует сокращение желчного пузыря, согласно данным экспериментов. В наблюдательных исследованиях его употребление связано со сниженным риском образования камней, а не с повышенным», — подчеркнул эксперт.