Диетолог Манакер улучшила кожу за неделю благодаря зелёному овощу
Диетолог Лорен Манакер в течение семи дней добавляла брокколи в ежедневное меню и заметила перемены в самочувствии и состоянии кожи. Специалист пробовала разные блюда с овощем и оценила результаты эксперимента. Об этом сообщает Prevention.
Манакер напомнила, что брокколи отличается низкой калорийностью и при этом содержит значительное количество витамина С. В составе овоща есть витамины K и A, фолиевая кислота, калий и пищевые волокна. Такой набор полезен для работы пищеварительной системы, сердца и мозга.
Через неделю диетолог почувствовала, что кишечник стал работать регулярнее, а вздутие беспокоило реже. Она связала эффект с клетчаткой, которой богата брокколи.
К концу эксперимента Манакер обратила внимание и на более свежий вид кожи. По ее словам, витамин С участвует в синтезе коллагена, отвечающего за упругость и эластичность. Сульфорафан в составе овоща помогает защищать клетки кожи от свободных радикалов и влияния внешней среды.
При этом эксперт призвала не переходить на рацион из одного продукта. Для здоровья важнее разнообразное и сбалансированное питание.
Читайте также: