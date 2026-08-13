Диетолог Манакер улучшила кожу за неделю благодаря зелёному овощу

13 августа 2026, 10:18

Диетолог Манакер ела брокколи неделю и заметила улучшение кожи

Фото: iStock/vkuslandia

Диетолог Лорен Манакер в течение семи дней добавляла брокколи в ежедневное меню и заметила перемены в самочувствии и состоянии кожи. Специалист пробовала разные блюда с овощем и оценила результаты эксперимента. Об этом сообщает Prevention.