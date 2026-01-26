«Закрепить свое положение»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 26 января по 1 февраля
В деловой сфере наступает благополучное время для того, чтобы закрепить свое положение и самоутвердиться. В любви хорошо быть легкими, доброжелательными и открытыми к новым впечатлениям. В сфере здоровья важно не перемерзать, соблюдать оптимальный режим дня и высыпаться.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для всех знаков зодиака.
У Овна удачно сложатся обстоятельства. Он воспользуется возможностью и получит выгоду.
Тельцу не стоит рисковать и торопиться. Ему надо наладить уют дома и создавать гармонию.
Близнецы будут интересоваться всем новым и необычным. Им хорошо быть любознательными и любопытными.
Раку лучше не менять имидж и не экспериментировать с внешностью. Желательно обратить внимание на красоту вокруг и сходить в музей, посмотреть на произведения искусства.
Льву нужно заняться самосовершенствованием и стать более уверенным в себе. У него возникнет потребность в расширении своего кругозора.
Дева ощутит прилив сил и станет смелее, активнее. Она будет успешна и эффективна.
Весы познакомятся с интересными людьми. Нужные и полезные встречи принесут радость.
Скорпиону поможет интуиция. Ему надо прислушаться к своим чувствам. Они его не подведут.
Стрельцу надо держать перед собой перспективу и стоять на своем пути. Ему нежелательно отвлекаться от намеченной цели.
Козерог станет популярнее. Его слава будет позитивной. Его труды оценят по достоинству.
Водолей может рассчитывать на увеличение дохода. Его благосостояние улучшится.
Рыбы все успеют, их инициативу поддержат. Они достигнут побед.
Читайте также: