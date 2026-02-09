Достижения.рф

«Верить в себя»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 9 по 15 февраля

В деловой сфере надо применять творческое воображение, разрабатывать идеи и концепции. Прибегать необходимо к логике и рациональности. Важно общаться и обмениваться опытом с коллегами. В любви нужны ласковые интонации и улыбчивость, желательно сочетать романтичность с юмором и добрыми шутками. В сфере здоровья важно побольше отдыхать, беречь себя от перенапряжения и высыпаться.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну надо увлекательно и тактично вести диалог. Хорошо быть остроумным и весёлым.

Тельцу необходимо продолжать идти к своей цели, которую желательно держать в секрете. Поможет трудолюбие и упорство.

Близнецам нужно позволить себе проявить свои чувства. Страстность и эмоциональность вдохновят.

Раку важно найти баланс и равновесие. Хорошо стремиться к гармонии во внутреннем мире, противоречивое настроение может стать помехой.

Лев станет любопытнее и любознательнее. Его необычные идеи и оригинальный взгляд получат поддержку.

Деве лучше не отвлекаться на мелкие раздражители и преодолевать обстоятельства постепенно.

Весам надо вращаться в обществе, выходить в свет, быть на виду. Популярности будет способствовать организаторские способности и активность.

Скорпиону надо исключить плохое настроение, подбадривать себя, перечисляя свои достижения и победы. Вера в себя придаст сил и энтузиазма.

Стрельцу нужно быть лидером. Приветливость, напористость, обаяние помогут ему.

Козерогу надо присматриваться к тому, что происходит вокруг него. Ему лучше быть спокойным, сдержанным и молчаливым.

Водолею необходимо следовать за своей мечтой. Важно реализовывать ее и следовать плану.

Рыбам лучше заниматься разными видами деятельности, чередовать их. Для них необходима смена впечатлений.

