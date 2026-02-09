«Верить в себя»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 9 по 15 февраля
В деловой сфере надо применять творческое воображение, разрабатывать идеи и концепции. Прибегать необходимо к логике и рациональности. Важно общаться и обмениваться опытом с коллегами. В любви нужны ласковые интонации и улыбчивость, желательно сочетать романтичность с юмором и добрыми шутками. В сфере здоровья важно побольше отдыхать, беречь себя от перенапряжения и высыпаться.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо увлекательно и тактично вести диалог. Хорошо быть остроумным и весёлым.
Тельцу необходимо продолжать идти к своей цели, которую желательно держать в секрете. Поможет трудолюбие и упорство.
Близнецам нужно позволить себе проявить свои чувства. Страстность и эмоциональность вдохновят.
Раку важно найти баланс и равновесие. Хорошо стремиться к гармонии во внутреннем мире, противоречивое настроение может стать помехой.
Лев станет любопытнее и любознательнее. Его необычные идеи и оригинальный взгляд получат поддержку.
Деве лучше не отвлекаться на мелкие раздражители и преодолевать обстоятельства постепенно.
Весам надо вращаться в обществе, выходить в свет, быть на виду. Популярности будет способствовать организаторские способности и активность.
Скорпиону надо исключить плохое настроение, подбадривать себя, перечисляя свои достижения и победы. Вера в себя придаст сил и энтузиазма.
Стрельцу нужно быть лидером. Приветливость, напористость, обаяние помогут ему.
Козерогу надо присматриваться к тому, что происходит вокруг него. Ему лучше быть спокойным, сдержанным и молчаливым.
Водолею необходимо следовать за своей мечтой. Важно реализовывать ее и следовать плану.
Рыбам лучше заниматься разными видами деятельности, чередовать их. Для них необходима смена впечатлений.
Читайте также: