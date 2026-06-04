«Понадобится неделя»: Врач рассказала, как избавиться от аллергии раз и навсегда

04 июня 2026, 16:41

Врач Лапа: от аллергии можно избавиться за неделю

Фото: iStock/Drazen Zigic

Долгие годы считалось, что с аллергией приходится жить всю жизнь, лишь временно снимая симптомы каплями и таблетками. Однако современный подход к иммунитету опровергает это: при комплексной терапии гиперсенсибилизацию организма можно устранить не за годы, а всего за несколько дней.





Врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что, вопреки распространенному мифу, жить с аллергией годами не обязательно.





«Аллергию на самом деле можно взять под контроль и совершенно чётко вылечить. Гиперсенсибилизацию можно убрать. На это максимально понадобится неделя. Секрет кроется в комплексном подходе к иммунитету, а не в простом закапывании капель в нос», — сказала она.

«В этот период мы питаемся белым хлебом (глютен), яблоками (белки PR-10, которые тяжело перерабатываются даже в здоровом организме). А еще лучше провериться на грибковые инфекции внутри организма (молочницы, кандидозы), которые многократно усиливают аллергическую реакцию», — посоветовала врач.