Аллерголог Бондаренко назвала главные способы борьбы с аллергией на пыльцу
Сезон цветения нередко превращается для жителей средней полосы России в настоящее испытание из-за обострения поллиноза. Снизить аллергическую реакцию помогут не только специальные препараты, но и особые гигиенические и пищевые правила. О них рассказала аллерголог НИКИ детства Алёна Бондаренко, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Одной из важнейших задач в период цветения является минимизация контакта с пыльцой.
«Для этого дома нужно чаще делать влажную уборку, а проветривать помещения — только после дождя или вечером при отсутствии ветра, чтобы не заносило аллергены. На окна следует установить противопыльцевые сетки, на улице носить тёмные очки, прятать волосы и использовать назальные фильтры или респиратор, а по возвращении домой — сразу сменить одежду и принять душ», — посоветовала Алёна Бондаренко.В период обострения аллергии следует также изменить рацион: рекомендуется отказаться от орехов, абрикосов, клубники, вишни, груш, яблок, прополиса и мёда, так как эти продукты могут усиливать аллергическую реакцию.
«Желательно также исключить алкоголь и курени и минимизировать контакт с другими потенциальными аллергенами, например, с животными», — отметила врач.Она добавила, что при первом проявлении аллергии и взрослому, и ребёнку необходима консультация специалиста.