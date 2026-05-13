Аллерголог Бондаренко назвала главные способы борьбы с аллергией на пыльцу

13 мая 2026, 13:28

Сезон цветения нередко превращается для жителей средней полосы России в настоящее испытание из-за обострения поллиноза. Снизить аллергическую реакцию помогут не только специальные препараты, но и особые гигиенические и пищевые правила. О них рассказала аллерголог НИКИ детства Алёна Бондаренко, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





Одной из важнейших задач в период цветения является минимизация контакта с пыльцой.





«Для этого дома нужно чаще делать влажную уборку, а проветривать помещения — только после дождя или вечером при отсутствии ветра, чтобы не заносило аллергены. На окна следует установить противопыльцевые сетки, на улице носить тёмные очки, прятать волосы и использовать назальные фильтры или респиратор, а по возвращении домой — сразу сменить одежду и принять душ», — посоветовала Алёна Бондаренко.

«Желательно также исключить алкоголь и курени и минимизировать контакт с другими потенциальными аллергенами, например, с животными», — отметила врач.