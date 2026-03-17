«Портянку в руки»: Аллерголог рассказал, почему не надо укреплять иммунитет

17 марта 2026, 11:12

Аллерголог Болибок: при аллергии бесполезно лечиться травами

Многие уверены: чтобы аллергия не мучила весной, нужно укреплять иммунитет зимой. Так ли это? И куда бежать, когда «пыльца полезла, а глаза слезятся»?





Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Радио 1» отметил, что идеальное время для начала лечения аллергии — декабрь. Однако большинство пациентов вспоминают о проблеме, когда симптомы появляются напрямую.





«Мы из года в год повторяем, что приходить к аллергологу нужно осенью. Но люди вспоминают об этом, когда пыльца полезла, когда глаза слезятся, чихают, кашляют и задыхаются», — констатировал он.

«Конечно, нужна врачебная помощь. Дальше вам назначат лечение. К аллергологу, к сожалению, напрямую записаться нельзя», — пояснил он.

«Аллергия — это гипериммунная реакция. Поэтому укреплять шестьюдесятью пятью травами иммунитет не стоит, как раз потому что это слишком сильная реакция на обычный стимул», — резюмировал врач.