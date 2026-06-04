Люберецкие врачи спасли пациентку с тремя инсультами

04 июня 2026, 13:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пожилую женщину с инсультом доставила в Люберецкую больницу бригада скорой помощи. Врачи вывели женщину из опасного состояния и провели операцию по предотвращению сосудистых катастроф. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





У пациентки оказался уже третий инсульт, а диагностика показала извивистость сонных артерий и их сужение до 90%. Специалисты приняли решение провести хирургическое вмешательство.





«На время операции нам пришлось остановить кровоснабжение мозга, поэтому все манипуляции нужно было выполнить быстро. Каждая минута имела значение для уменьшения риска инсульта. Мы провели сложную реконструкцию артерий: выпрямили три сегмента деформации и убрали сужение сосудов и уложилось при этом всего в два часа», — рассказал заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.