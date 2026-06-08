«Понимать опасность»: Выяснилось, зачем в школах Подмосковья вводят киберуроки с 1 сентября

08 июня 2026, 17:57

Обозреватель Маляревский: введение киберуроков в школах усилит безопасность

Фото: iStock/Smederevac

С 1 сентября в Московской области стартует поэтапное внедрение киберуроков для школьников с 1 по 11 класс. Программу запустят пока в ограниченном формате — чтобы оценить методику, подготовить педагогов и при необходимости скорректировать курс.





Обозреватель портала «Новости IT-канала» Александр Маляревский в беседе с «Радио 1» заявил, что такое нововведение важно и своевременно. Он отметил, что в его школьные годы преподавали работу с инструментами — напильниками, сверлом — для развития моторики и мышления. Сегодня к этому необходимо добавить элементы киберграмотности, а не заменять одно другим.





«Дети владеют отдельными техниками существенно лучше взрослых — это факт. Но я считаю, что здесь будет полезно как-то систематизировать эти знания, в том числе имеющие отношение к кибергигиене, к минимизации риска в киберпространстве», — подчеркнул он.

«Методики придётся формировать по принципу Наполеона. Сначала ввяжемся, а там посмотрим. Времени на привычные циклы формирования педагогических методик сейчас просто нет, потому что киберриски есть прямо сейчас, прямо вокруг. Киберуроки нужны не только для развития навыков, но и для защиты. Искусственный интеллект и цифровые инструменты уже стали частью настоящего, а не только будущего. Ограждать ребёнка от этого нельзя — так же, как от спичек или ножей: мы должны понимать опасность этих инструментов и уметь с ними работать», — пояснил Маляревский.