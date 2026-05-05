Для школьников трёх округов Подмосковья провели уроки электробезопасности

05 мая 2026, 15:03

Занятия на тему «Электричество — не игрушка!» провели для учеников средних и старших классов в округах Раменский, Воскресенск и Люберцы сотрудники компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Ребятам рассказали, как правильно обращаться с электроприборами, почему нельзя прикасаться к оголённым проводам, играть рядом с трансформаторными подстанциями и опорами ЛЭП, а также как действовать при обнаружении обрыва провода.





«Каждый ребенок, который вышел с нашего урока и понял, что трансформаторная будка — не место для игр, а оборванный провод — смертельная опасность, — это заслуга всей системы. И главная награда для нас — когда школьник сам останавливает товарища: «Не подходи, там ток». Наш долг — сделать так, чтобы дети знали: электричество полезно, только если с ним обращаться правильно», — заявил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.