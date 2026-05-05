Для школьников трёх округов Подмосковья провели уроки электробезопасности
Занятия на тему «Электричество — не игрушка!» провели для учеников средних и старших классов в округах Раменский, Воскресенск и Люберцы сотрудники компании «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Ребятам рассказали, как правильно обращаться с электроприборами, почему нельзя прикасаться к оголённым проводам, играть рядом с трансформаторными подстанциями и опорами ЛЭП, а также как действовать при обнаружении обрыва провода.
«Каждый ребенок, который вышел с нашего урока и понял, что трансформаторная будка — не место для игр, а оборванный провод — смертельная опасность, — это заслуга всей системы. И главная награда для нас — когда школьник сам останавливает товарища: «Не подходи, там ток». Наш долг — сделать так, чтобы дети знали: электричество полезно, только если с ним обращаться правильно», — заявил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.Ранее в министерстве выпустили предупреждение о последствиях проникновения на закрытую территорию энергообъектов и попыток помешать их работе. Такие действия смертельно опасны для самого нарушителя и грозят крупным авариями, из-за которых без света могут остаться дома, больницы, школы и предприятия.
К нанесению вреда объектам энергетической инфраструктуры россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение их заданий, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей действовать по их указке. Закон оценивает порчу энергообъектов как диверсию, поэтому о любых подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8 (800) 224-22-22.