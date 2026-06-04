В подмосковных школах с 1 сентября уже в первом классе начнут внедрять киберуроки

04 июня 2026, 16:01

оригинал А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В школах Подмосковья с 1 сентября этого года с первого класса начнут внедрять киберуроки. Об этом сообщил губернатор Московкой области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме.





Ранее глава региона заявлял, что внедрять киберуроки власти Подмосковья начнут вместе с командой Сбера.

«Мы в школах с 1 сентября 2026 года уже начинаем внедрять с первого класса киберуроки. Для чего? Для того, чтобы наши дети с первого класса и дальше, до 11-го, понимали все нюансы и особенности программирования, кибербезопасности, навыков использования искусственного интеллекта, автоматизации, – всего, что делает жизнь человека удобной. Это большая комплексная работа, которая в XXI веке просто необходима и естественно», – отметил Воробьёв.