В пяти городах Подмосковья провели уроки по электробезопасности

28 мая 2026, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Уроки на тему: «Электричество — не игрушка!» провели в конце мая сотрудники компании «Мособлэнерго» для школьников в пяти городах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.





Занятия состоялись, в частности, для третьеклассников гимназии №5 в Домодедове, пяти- и семиклассников школы №5 в Электростали, шестиклассников школы №2 в Ивантеевке, для восьмиклассников школы №1 в Дрезне и девятиклассников школы №4 в Егорьевске.





«В ходе уроков ребята узнали, почему нельзя играть под проводами, открывать двери подстанций и залезать на опоры ЛЭП. Увидели, как работает защита, и почему знаки на оборудовании — не просто картинки. Школьники — наши будущие взрослые жители области, и они должны знать правила безопасности», — заявил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.