«Попадают в ловушку»: Автоэксперт рассказал, что возить с собой в машине в снежную погоду

19 февраля 2026, 15:27

Автоэксперт Лыткин: в снегопад лучше не садиться за руль автомобиля

Фото: iStock/Julia Dorian

Московская область второй день борется с последствиями мощного снегопада. Минтранс региона призывает водителей большегрузов отказаться от поездок, а на дорогах работает более 650 единиц техники. Но многие автомобилисты всё равно оказываются в пробках или в снежных ловушках. Можно ли было избежать коллапса? Что делать, если острая необходимость заставила сесть за руль, и какие предметы должны быть в багажнике, чтобы спасти жизнь в мороз?





Главный эксперт Национального совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин в беседе с «Радио 1» рассказал главная проблема здесь — человеческий фактор.





«Хотя заранее предупреждают и службы Гидрометцентра, и МЧС, что лучше не выезжать, но, как говорится, все надеются на авось. Поэтому и происходит то, что происходит. Водители мощных полноприводных машин часто попадают в ловушку собственной самоуверенности. Когда трасса пустеет, у них возникает ложное чувство безопасности и желание "резвиться"», — сказал он.

«Зимний период включает в себя соответствующую подготовку автомобиля: замена жидкостей на зимние, качественная резина, щётки стеклоочистители. Кто этого не сделал — моё сочувствие. Экономят на воде, заливают её, а в итоге она замерзает, и становится ещё хуже. Водитель должен быть готов к любым неожиданностям, ведь 90% ДТП случаются именно по вине человека. В снегопад нужно быть максимально сосредоточенным», — объяснил Лыткин.

«Но если нет жизненно необходимой нужды, то лучше в такую погоду не выезжать вообще, пересидеть дома», — резюмировал эксперт.