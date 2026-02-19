Коммунальщики Лобни убрали снег на остановках в микрорайоне Букино
Борьба с последствиями снегопада, который принёс в столичный регион циклон «Валли», продолжается. В Лобне сотрудники коммунальных служб расчистили остановки общественного транспорта в микрорайоне Букино. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Юлия Смагринская.
В работах участвовали три человека, с заданием они справились за 15 минут.
«Снег убирали вручную — при помощи лопат. После очистки на территории проведи противогололёдную обработку. Всё прошло в штатном режиме», — рассказал сотрудник коммунальной службы Дмитрий Кузнецов.Он добавил, что циклон «Валли» стал уже не первым испытанием коммунальных служб этой зимой, и люди привыкли работать в самых непростых условиях.
Ранее сообщалось, что снег перед пожарной частью в микрорайоне Москвич в Лобне расчистили сами огнеборцы.