Коммунальщики Лобни убрали снег на остановках в микрорайоне Букино

19 февраля 2026, 13:50

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Юлия Смагринская

Борьба с последствиями снегопада, который принёс в столичный регион циклон «Валли», продолжается. В Лобне сотрудники коммунальных служб расчистили остановки общественного транспорта в микрорайоне Букино. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Юлия Смагринская.





В работах участвовали три человека, с заданием они справились за 15 минут.





«Снег убирали вручную — при помощи лопат. После очистки на территории проведи противогололёдную обработку. Всё прошло в штатном режиме», — рассказал сотрудник коммунальной службы Дмитрий Кузнецов.