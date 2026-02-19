Подмосковные энергетики перешли в режим повышенной готовности
Контроль над работой всех энергообъектов Московской области усилили из-за неблагоприятных погодных условий: снегопада и метели, которые принёс в регион циклон «Валли». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» перевели сотрудников в режим повышенной готовности.
«Оперативно реагировать на сбои готовы около 700 ремонтных бригад, в состав которых входят свыше трёх тысяч специалистов. В их распоряжении 326 резервных генераторов общей мощностью 118,9 МВт», — говорится в сообщении.Сотрудники компаний постоянно мониторят ситуацию на объектах энергетической инфраструктуры и получают информацию от территориальных подразделений МЧС и муниципальных властей.