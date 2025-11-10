«Попей мелатонин»: Кардиолог предупредил об опасности популярного снотворного
Кардиолог Карапетян: мелатонин стоит заменить растительными аналогами
Мелатонин, или «гормон сна», пользуется в России огромной популярностью. Только в 2025 году россияне потратили на препараты с ним почти 4,5 миллиарда рублей. Многие начинают его прием, следуя советам друзей или коллег, не консультируясь с врачом.
Кардиолог Грант Карапетян в беседе с «Радио 1» заявил, что негативно относится к такой практике.
«Для показания приема препарата лучше обратиться к доктору, потому что причины бессонницы могут быть совершенно разные. И стресс, и психоэмоциональные дела. Здесь надо исключить причину и наладить образ жизни», — пояснил он.
Специалист подчеркнул, что мелатонин — это не безобидная биодобавка, а синтетический аналог гормона, и его прием требует медицинских показаний.
«Суть проблемы в нашей стране в том, что пациенты покупают этот препарат без назначения врача и пьют дозы, превышающие терапевтические», — добавил кардиолог.
По его словам, мелатонин можно заменить на более безопасные альтернативы, в основном растительного происхождения.
«Как правило, такие препараты растительного происхождения — валерьянка, новопассит, глицин, мелиса и так далее», — посоветовал Карапетян.
Однако он напомнил, что даже прием растительных средств лучше начинать после консультации со специалистом, который поможет найти истинную причину нарушений сна.