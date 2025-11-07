Мелатонин и сердце: Кардиолог предупредил об опасности самолечения
Кардиолог Карапетян: мелатонин влияет на сердце только при неправильном приеме
Американские ученые, проанализировав данные более 65 тысяч пациентов с бессонницей, выявили связь между длительным приемом мелатонина и повышенным риском сердечной недостаточности. Российские эксперты, комментируя эти данные, призвали не делать поспешных выводов, но указали на реальную опасность бесконтрольного приема снотворных средств.
Врач-кардиолог, заведующий амбулаторией №6 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Грант Карапетян в беседе с «Радио 1» пояснил, что прямой причинно-следственной связи между мелатонином и сердечной недостаточностью на сегодняшний день не установлено.
«В настоящий момент нет данных и клинических исследований, что мелатонин может вызвать сердечную недостаточность», — заявил он.
Однако, по его словам, риски возникают при нарушении правил приема препарата.
«Нежелательные сердечно-сосудистые реакции возможны в виде повышения пульса или давления, если принимать препарат бесконтрольно и в дозах, превышающих терапевтические, в течение длительного времени», — предупредил кардиолог.
Эксперт также назвал группы пациентов, для которых прием мелатонина особенно нежелателен. В этот список входят люди в остром периоде инсульта или инфаркта, с гипертонией, жизнеугрожающими аритмиями, а также дети до 18 лет и пациенты с синдромом апноэ сна.
«Суть проблемы в нашей стране в том, что пациенты покупают этот препарат без назначения врача и пьют дозы, превышающие терапевтические», — констатировал Карапетян.