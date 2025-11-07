Мелатонин и сердце: Кардиолог предупредил об опасности самолечения

07 ноября 2025, 18:21

Кардиолог Карапетян: мелатонин влияет на сердце только при неправильном приеме

оригинал Фото: iStock/Tharakorn

Американские ученые, проанализировав данные более 65 тысяч пациентов с бессонницей, выявили связь между длительным приемом мелатонина и повышенным риском сердечной недостаточности. Российские эксперты, комментируя эти данные, призвали не делать поспешных выводов, но указали на реальную опасность бесконтрольного приема снотворных средств.





Врач-кардиолог, заведующий амбулаторией №6 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Грант Карапетян в беседе с «Радио 1» пояснил, что прямой причинно-следственной связи между мелатонином и сердечной недостаточностью на сегодняшний день не установлено.





«В настоящий момент нет данных и клинических исследований, что мелатонин может вызвать сердечную недостаточность», — заявил он.

«Нежелательные сердечно-сосудистые реакции возможны в виде повышения пульса или давления, если принимать препарат бесконтрольно и в дозах, превышающих терапевтические, в течение длительного времени», — предупредил кардиолог.

«Суть проблемы в нашей стране в том, что пациенты покупают этот препарат без назначения врача и пьют дозы, превышающие терапевтические», — констатировал Карапетян.