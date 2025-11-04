Врач объяснила, как выявить мерцательную аритмию

04 ноября 2025, 11:35

Кардиолог Серова: при одышке и быстрой утомляемости стоит обратиться к врачу

Фото: istockphoto/nortonrsx

Фибрилляция предсердий (ФП), или мерцательная аритмия, — одно из самых частых нарушений сердечного ритма и связывается с повышенным риском серьёзных осложнений.