Врач объяснила, как выявить мерцательную аритмию
Фибрилляция предсердий (ФП), или мерцательная аритмия, — одно из самых частых нарушений сердечного ритма и связывается с повышенным риском серьёзных осложнений.
Как поясняет Life.ru заведующая «Клиникой фибрилляции предсердий» ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова, врач‑кардиолог и аритмолог Мария Серова, состояние обычно можно успешно контролировать.
Многие пациенты воспринимают ФП лишь как «неровное» сердцебиение, тогда как основная опасность — образование тромбов в полостях сердца. Эти сгустки крови могут отрываться и вызывать ишемический инсульт, и порой аритмия протекает бессимптомно — человек узнаёт о ней уже после серьёзного сосудистого события.
Если же признаки есть, люди чаще жалуются на перебои или учащённое сердцебиение, одышку, слабость и повышенную утомляемость. Для их лечения и снижения применяется радиочастотная аблация (РЧА), которая устраняет источник нарушений ритма и позволяет восстановить нормальное сердцебиение на длительный срок.
Профилактика образования тромбов и уменьшение риска инсульта достигаются приёмом антикоагулянтов. Совет врача прост: не игнорировать тревожные проявления. Даже при эпизодических и проходящих самостоятельно симптомах нужно пройти обследование — как минимум ЭКГ или суточное мониторирование (холтер).
