«Золотой час и перекос лица»: Кардиолог — о первых признаках инсульта и правилах первой помощи

Кардиолог Жилин: нарушение речи и перекос лица — главные признаки инсульта
Что делать, если у человека рядом с вами случился инсульт? Как распознать сосудистую катастрофу по внешним признакам?



Врач-кардиолог Люберецкой областной больницы Дмитрий Жилин в беседе с «Радио 1» рассказал, что первое и самое главное, что нужно сделать, — немедленно вызвать скорую помощь. Никакое самолечение в этой ситуации недопустимо.

«Человеку нужен абсолютно полный покой. Необходимо положить его и как можно быстрее передать в бригаду скорой медицинской помощи», — подчеркнул он.

Врач подтвердил, что распространённые признаки инсульта — не миф, а суровая реальность. Распознать катастрофу можно по трём основным симптомам:
  • Нарушение речи.
  • Парализация одной стороны тела (рука, нога).
  • Перекос лица.
По словам Жилина, при вызове скорой нужно четко описать эти симптомы диспетчеру, чтобы бригада понимала, с чем столкнулась. Особое значение в спасении имеет правило «золотого часа».

«Если в течение часа удается человека доставить в больницу и оказать ему необходимую специализированную помощь, то шансы на благоприятный исход максимальны. Поэтому время — это самое главное, что у нас есть», — резюмировал эксперт.

