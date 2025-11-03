«Золотой час и перекос лица»: Кардиолог — о первых признаках инсульта и правилах первой помощи

03 ноября 2025, 11:29

Кардиолог Жилин: нарушение речи и перекос лица — главные признаки инсульта

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Что делать, если у человека рядом с вами случился инсульт? Как распознать сосудистую катастрофу по внешним признакам?





Врач-кардиолог Люберецкой областной больницы Дмитрий Жилин в беседе с «Радио 1» рассказал, что первое и самое главное, что нужно сделать, — немедленно вызвать скорую помощь. Никакое самолечение в этой ситуации недопустимо.





«Человеку нужен абсолютно полный покой. Необходимо положить его и как можно быстрее передать в бригаду скорой медицинской помощи», — подчеркнул он.

Нарушение речи.

Парализация одной стороны тела (рука, нога).

Перекос лица.

«Если в течение часа удается человека доставить в больницу и оказать ему необходимую специализированную помощь, то шансы на благоприятный исход максимальны. Поэтому время — это самое главное, что у нас есть», — резюмировал эксперт.

