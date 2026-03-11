«Популизм, а не реальность»: Эксперт раскритиковал закон об отказе от ИИ

11 марта 2026, 15:37

Эксперт по ИИ: закон об отказе от нейросети невозможен

Фото: iStock/Dragos Condrea

В Госдуме предложили дать россиянам право на отказ от услуг, оказываемых с помощью искусственного интеллекта. Однако эксперты сомневаются, что эта норма заработает в реальности.





Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радио 1» объяснил, почему вернуться в «доцифровую» эпоху уже не получится и кто на самом деле стоит за популистскими инициативами.





«Это всё-таки не закон, а популистская уступка. Есть люди, озабоченные тем, что завтра начнётся порабощение, но мы уже все там, никого защищать не надо», — сказал он.

«Нам тогда нужно к "Яндексу" сделать человеческое такси, где операторы будут заказывать машины? У меня хорошая память: когда-то машину можно было ждать по два часа», — напомнил Клименко.