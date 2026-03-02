Ольга Орлова считает, что незнакомые с нейросетями люди окажутся невостребованными

02 марта 2026, 16:50

Ольга Орлова предупредила, без знаний ИИ будущей работы людям не видать

Ольга Орлова (Фото: Instagram* / @olgaorlova1311)

Ольга Орлова поделилась своим мнением о роли искусственного интеллекта в будущем трудоустройстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По её словам, ИИ не заменит людей полностью, но те, кто не освоит работу с нейросетями, рискуют остаться без работы.





«Нет (не заменят). Я в этом уверена на 100%, но те, кто не будет уметь ими пользоваться, точно станут невостребованными в будущем. ИИ используют везде. Сокращают тех, кто не умеет использовать нейросети. Моргнуть не успеем, как это станет нашей реальностью», — заявила Орлова.