Ольга Орлова считает, что незнакомые с нейросетями люди окажутся невостребованными
Ольга Орлова предупредила, без знаний ИИ будущей работы людям не видать
Ольга Орлова поделилась своим мнением о роли искусственного интеллекта в будущем трудоустройстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По её словам, ИИ не заменит людей полностью, но те, кто не освоит работу с нейросетями, рискуют остаться без работы.
«Нет (не заменят). Я в этом уверена на 100%, но те, кто не будет уметь ими пользоваться, точно станут невостребованными в будущем. ИИ используют везде. Сокращают тех, кто не умеет использовать нейросети. Моргнуть не успеем, как это станет нашей реальностью», — заявила Орлова.Певица подчеркнула, что навыки работы с ИИ уже становятся необходимостью в современной профессиональной среде.