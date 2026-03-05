Молодёжь Подмосковья пригласили на Нейромарафон «Первого кубка нейроконтента»

05 марта 2026, 10:42

Люди в возрасте от 14 до 35 лет, умеющие использовать искусственный интеллект и создавать с его помощью медиаконтент, могут принять участие в Нейромарафоне, который проводят в рамках проекта «Первый кубок нейроконтента» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Регистрация на нейромарафон открылась 25 февраля и завершится 13 марта. Оставить заявку на участие можно по ссылке.





«Турнир проведут 17-18 марта в онлайн-формате. Команды «марафонцев» должны будут с помощью ИИ-инструментов за короткое время создать виральный ролик», — говорится в сообщении.