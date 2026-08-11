11 августа 2026, 13:33

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Путешествия после 50 лет всё чаще становятся не редкой мечтой, а привычной частью жизни. Взрослые туристы выбирают короткие поездки по России, отдыхают у моря в низкий сезон, отправляются в европейские города и открывают направления, на которые раньше не хватало времени. Однако желание нередко сталкивается с тревогой. Одних пугает дорога, других — расходы, третьих — мысли о здоровье и незнакомой обстановке. Возраст не мешает получать впечатления, менять картинку за окном и знакомиться с новыми культурами. Напротив, после 50 лет у многих появляется больше свободы в планах, жизненного опыта и понимания собственных желаний. Главное — не пытаться повторить чужой формат отдыха. Поездка должна приносить удовольствие, а не превращаться в испытание. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему путешествовать после 50 лет проще, чем кажется Как побороть страх дороги и незнакомого места Как путешествовать недорого и не экономить на комфорте Как подготовиться к поездке с учётом здоровья Куда поехать после 50 лет в России Как выбрать зарубежное направление без лишнего стресса Почему не нужно ждать подходящего спутника Как превратить путешествия в привычку

Почему путешествовать после 50 лет проще, чем кажется

Фото: iStock/dmbaker

Как побороть страх дороги и незнакомого места

Фото: iStock/ViewApart

Как путешествовать недорого и не экономить на комфорте

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Как подготовиться к поездке с учётом здоровья

Куда поехать после 50 лет в России

Фото: iStock/Spotmatik

Как выбрать зарубежное направление без лишнего стресса

Почему не нужно ждать подходящего спутника

Фото: iStock/Fabio Camandona

Как превратить путешествия в привычку